Milan Pioli | fiducia a tempo | a giugno si cambia Idea Rangnick

Il Milan pensa a una nuova rivoluzione in vista della prossima stagione: via Pioli, dentro il tecnico-ds Rangnick? Il Milan si prepara a un nuovo cambiamento in vista della prossima stagione. Il tecnico Stefano Pioli ha incassato la piena fiducia da parte del gruppo Elliott, ma a tempo determinato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. A giugno sarà previsto, tra le tante questioni, un cambio di allenatore. L'ultima Idea porta a Ralf Rangnick, direttore tecnico di tutte le squadre controllate dal gruppo Red Bull. E a tremare sono anche Paolo Maldini e Zvonimir Boban.

