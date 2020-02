Maltempo, due feriti per alberi caduti

Un uomo di 59 anni è rimasto ferito da un albero caduto davanti all'ingresso del Policlinico Umberto I, a Roma. L'uomo di trovava in macchina, che è stata colpita dalle fronde dell'albero. Eì stato ricoverato in codice rosso. Sempre a Roma i rami spezzati dal vento sonosu un'auto in sosta. Un centinaio gli interventi per mettere in sicurezza le strade. Anche nel Pistoiese una donna di 31 anni è rimasta lievemente ferita dopo che un albero, caduto per il vento, ha investito la vettura su cui viaggiava.(Di martedì 4 febbraio 2020)