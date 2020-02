Lista Uefa Barcellona, tra i calciatori che sfideranno il Napoli anche un ex Inter (Di martedì 4 febbraio 2020) Quique Setién ha inserito 21 giocatori nella Lista Uefa del Barcellona per la Champions. Ci sono anche Luis Suarez e Ousmane Dembélé entrambi infortunati e sicuramente non a disposizione per il primo confronto con il Napoli del 18 febbraio. Tra i volti nuovi c'è anche un calciatore noto in Italia: è l'ex Inter Rey Manaj, ingaggiato a gennaio dall'Albacete. fanpage

