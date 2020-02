Libia, l’Onu annuncia: “Trovato accordo per cessate il fuoco permanente” (Di martedì 4 febbraio 2020) Libia, l’Onu annuncia: “Trovato accordo per cessate il fuoco permanente” L’Onu ha annunciato che le fazioni rivali in Libia hanno accettato di trasformare la tregua concordata alcune settimane fa in un “cessate il fuoco permanente“. La notizia arriva all’indomani della prima riunione a Ginevra del Comitato militare congiunto composto da 5 membri di entrambe le parti, il governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Sarraj e le forze del generale Khalifa Haftar. “Le due parti sono venute a Ginevra e abbiamo cominciato ieri a discutere con loro della lunga lista di punti all’ordine del giorno, a cominciare dal tentativo di trasformare questa tregua in un vero accordo su un cessate il fuoco duraturo”, ha detto l’inviato speciale delle Nazioni Unite Ghassan Salamè che ha presieduto la riunione del Comitato militare. ... tpi

TgLa7 : Le fazioni rivali in #Libia hanno accettato di trasformare la #tregua in un #cessateilfuoco permanente. Lo ha annunciato l'#Onu - Avvenire_Nei : #Libia, #migranti l'orrore resta inascoltato. L'Onu accusa (report integrale). Indaga @IntlCrimCourt… - 69Massy : @francescatotolo A Ginevra l’ONU ha annunciato il “cessate il fuoco permanente” e adesso a che si attaccheranno? -