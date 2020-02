Juventus, Giorgio Chiellini si allena in gruppo. Ecco quando potrà tornare in campo (Di martedì 4 febbraio 2020) "In campo con i miei compagni, sensazione bellissima!", è il messaggio scritto su Twitter da Giorgio Chiellini che è tornato ad allenarsi in gruppo dopo una lunga assenza per il grave infortunio al ginocchio destro. quando potrà essere finalmente a disposizione di Maurizio Sarri? Molto difficile che ci sia per l'andata di Champions col Lione (26 febbraio) più probabile che sia pronto per l'Inter. fanpage

