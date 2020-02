Coronavirus, il 17enne bloccato a Wuhan: “Fatemi tornare subito a casa” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il volo di ritorno degli italiani bloccati a Wuhan è atterrato intorno alle ore 10 di lunedì 3 febbraio, come aveva precedente mente annunciato il ministro degli Esteri. Tuttavia, a bordo non è potuto salire uno studente 17enne (a Wuhan per motivi di studio) che ha presentato alcuni sintomi febbrili legati al Coronavirus. Secondo le procedure, per lui scatteranno i soccorsi del personale medico locale. Nel momento dell’imbarco, infatti, avrebbe riportato una temperatura pari a 37.7 secondo le rilevazioni cinesi (il massimo era 37.3). Gli strumenti italiani, invece, avevano rilevato una temperatura ben più alta e pari a 39 gradi. Nelle prossime ore arriveranno i risultati dei test. Coronavirus, 17enne bloccato a Wuhan Lo hanno descritto come un ragazzo deluso il 17enne bloccato a Wuhan che avrebbe presentato sintomi sospetti del Coronavirus. La sua temperatura nel momento ... notizie

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, è un 17enne l'italiano rimasto a Wuhan: aveva la febbre e non è stato fatto salire sul volo che ha ri… - TgrRaiFVG : Coronavirus: un 17enne di Grado trattenuto a Wuhan. Accusava sintomi sospetti, per lui sono scattati i controlli. R… - il_piccolo : #Coronavirus, è gradese il 17enne rimasto a Wuhan perché febbricitante -