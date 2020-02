Cisgiordania: tutte le occasioni perse dai palestinesi (Di martedì 4 febbraio 2020) Il piano di Donald Trump è improponibile per il mondo arabo. Ma mette in evidenza le opportunità non colte in passato dai leader della West Bank (e di Israele) per risolvere il conflitto che insanguina il Medio Oriente dal 1948. «Il piano Trump è improponibile agli occhi dell'opinione pubblica araba, ma dovrebbe far riflettere sulla fallimentare linea politica dei palestinesi. L'approccio che hanno seguito in 72 anni di conflitto con gli israeliani potrebbe essere definito: "Una lunga sfilza di opportunità mancate, di strategie fallite e di calcoli errati"». Non usa mezzi termini Sherif al Sebaie, fellow del think tank statunitense German Marshall Fund. Lo studioso di diplomazia culturale egiziano mette il dito sulla piaga più purulenta dell'intero Medio-Oriente: il conflitto arabo-israeliano. Un flagello che ora il presidente degli Stati Uniti vorrebbe risolvere con quello ... panorama

