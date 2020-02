Canottaggio: gli Europei del 2024 si disputeranno a Sabaudia (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Una bellissima notizia per l’Italia del Canottaggio. Non solo la prova di Coppa del Mondo, a Sabaudia, il prossimo 2024, andranno in scena anche gli Europei. La decisione ufficiale dalla Federazione è arrivata oggi. Battuta una candidatura forte come quella dell’austriaca Linz, sede degli ultimi Mondiali, oltre a quella di Trakai, in Lituania. Le parole del presidente della Federazione Italiana Canottaggio Giuseppe Abbagnale riportate dall’ANSA: “E’ un’altra conferma dell’ottimo lavoro che la Federazione sta facendo a livello internazionale. Sabaudia sta diventando sempre più un punto di riferimento per il Canottaggio a livello mondiale tanto da aver proposto candidature a nuovi ed importanti avvenimenti remieri come, del resto, è avvenuto anche per Varese. Questa assegnazione è arrivata grazie alla lungimiranza del Sindaco Giada Gervasi che, ... oasport

ilfaroonline : Canottaggio, gli Europei 2024 a Sabaudia - Latina_Oggi : #Sabaudia regina del canottaggio: ecco gli Europei assoluti del 2024 -