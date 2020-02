Cairo: “Credevo in Mazzarri, ma siamo implosi e non so perché” (Di martedì 4 febbraio 2020) “Non so cosa sia successo, siamo implosi”. Cairo non si spiega ancora la crisi improvvisa del Torino, ma il presidente va avanti: via Mazzarri e squadra in mano a Longo. “Mi son speso molto per Mazzarri, credevo molto in lui, lo stimavo e lo stimo tuttora come allenatore preparato e di capacità, ma adesso bisogna resettare velocemente con Longo perché con l’Atalanta e il Lecce è successo qualcosa di non spiegabile. Dopo questa settimana orribile è importante vivere partita per partita. Diamo modo a Longo di poter lavorare nel modo migliore possibile, alla fine faremo i conti”. Intanto i conti non dicono nulla di buono: 15 gol subiti nelle ultime tre partite, 18 nelle ultime quattro… “Dopo il record di 62 punti della scorsa stagione, questa è stata altalenante. A metà campionato avevamo gli stessi punti dello scorso anno, ma le sconfitte erano già 8, ... ilnapolista

