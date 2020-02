Albano e Romina a Sanremo, Selvaggia Lucarelli punge in diretta: “Playback” (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Romina Power e Albano sorprendono a Sanremo 2020: polemica sulla performance, grandi dubbi sulla canzone di Cristiano Malgioglio Albano e Romina sono stati i super ospiti della prima puntata del Festival di Sanremo 2020. Come si poteva immaginare, hanno regalato al pubblico i loro brani di maggior successo, quelli he hanno scalato le classifiche non … L'articolo Albano e Romina a Sanremo, Selvaggia Lucarelli punge in diretta: “Playback” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

stanzaselvaggia : L’ultima botta di anni ‘90 di ‘sto Festival è il playback di Albano e Romina. #Sanremo2020 - IlContiAndrea : Vabbè facciamo che potevamo anche restare altri 25 anni senza un inedito #AlBano #Romina #Sanremo2020 - IlContiAndrea : PLAYBACK meraviglia per un inedito DOPO 25 ANNI #Sanremo2020 #Romina #AlBano -