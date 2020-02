Al Bano e Romina Power al teatro Ariston di Sanremo con “Raccogli l’attimo” (Di martedì 4 febbraio 2020) Al teatro Ariston di Sanremo Al Bano e Romina Power saliranno sul palco del 70° Festival della canzone italiana per presentare il loro nuovo singolo intitolato “Raccogli l’attimo”. Dopo 25 anni dall’ultima registrazione in duetto, domani sera al teatro Ariston di Sanremo Al Bano e Romina Power saliranno sul palco del 70° Festival della canzone italiana per presentare il loro nuovo singolo intitolato “Raccogli l’attimo” che uscirà in tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio 2020. L’ultima registrazione in duetto della coppia musicale più famosa e amata in tutto il mondo, risale proprio a 25 anni fa. L’arrangiamento di “Raccogli l’attimo” è stato scritto a 4 mani dal M° Diego Calvetti e dal M° Alterisio Paoletti. “Raccogli l’attimo” è anche il titolo dell’album che verrà pubblicato il 7 febbraio 2020 e in tutti i gli stores digitali. Il ... 2anews

RadioWebItalia : Sanremo: Al Bano e Romina Power “Raccogli l’attimo” via @@RadioWebItalia - zomoz_nozotroz : @MLolaVelez Al Bano & Romina Power, satamente. - DidaShe : Sanremo partito benissimo in casa Stardust: mia madre esaltata che davanti a ci sarà di al bano e romina urla al ga… -