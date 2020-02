Accusati di omicidio, fuggirono all’estero: ordinanze per due esponenti del clan Esposito di Sessa Aurunca (Di martedì 4 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiErano fuggiti in Spagna per sottrarsi all’accusa di aver commesso un vecchio omicidio di camorra, datato 1990; catturati e riportati in Italia, Gaetano Di Lorenzo e Francesco Zuccheroso, esponenti del clan Esposito di Sessa Aurunca (Caserta), hanno finalmente ricevuto nel carcere in cui si trovano, e a procedura di estradizione ormai conclusa, quelle ordinanze di custodia cautelari che avevano evitato espatriando. Sono stati i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone a notificare i provvedimenti presso le case circondariali di Milano Opera ed Asti, dove Di Lorenzo e Zuccheroso sono detenuti. L’omicidio è quello di Vincenzo Pagliuca, avvenuto a Mondragone il 6 luglio del 1990, per il quale è emersa sempre la responsabilità anche dei boss Augusto La Torre e Mario Esposito. La prima indagine sul delitto si era risolta in un nulla di fatto, e ... anteprima24

donahuejm : RT @AnpiBrescia: 'Strage ThyssenKrupp di Torino: i due manager vanno in carcere in Germania. Il tribunale di Hamm ha rigettato il ricorso.… - lahautj : RT @AnpiBrescia: 'Strage ThyssenKrupp di Torino: i due manager vanno in carcere in Germania. Il tribunale di Hamm ha rigettato il ricorso.… - lelevup : RT @AnpiBrescia: 'Strage ThyssenKrupp di Torino: i due manager vanno in carcere in Germania. Il tribunale di Hamm ha rigettato il ricorso.… -