5G nel Lazio, Anci: sindaci non vanno lasciati soli (Di martedì 4 febbraio 2020) Roma – Non lasciare soli i sindaci del Lazio nella sfida del 5G. L’appello, indirizzato in particolare al Governo, e’ stato lAnciato da Riccardo Varone, presidente dell’Anci Lazio e sindaco di Monterotondo, nel corso del convegno (organizzato proprio dalla sezione regionale associazione nazionale comuni italiani) ‘5G – Scegliamo il futuro in comune’. Il primo cittadino del comune eretino ha sottolineato che “sappiamo che il 5G potra’ cambiare in maniera notevole la vita delle persone e i servizi, se solo pensiamo ai temi legati alla sicurezza, agli incidenti stradali, all’innovazione digitale e ai temi ambientali, ma allo stesso tempo proprio i sindaci sono oggetto di pressioni e giuste preoccupazioni da parte della cittadinanza.” “La volonta’ di Anci Lazio e’ supportare gli amministratori locali ... romadailynews

nzingaretti : Una grande notizia! Lo #Spallanzani isola il virus responsabile del #coronavirus. Ora le cure sono più facili. Gr… - matteosalvinimi : Nel Lazio, grazie al Pd di Zingaretti e ai 5stelle, anche chi non possiede un permesso di soggiorno (o nemmeno la r… - Fontana3Lorenzo : Dalla regione Lazio, il M5S ed il PD, offrono un esempio di come vogliono far diventare l'Italia. Un bando per l'as… -