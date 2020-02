Tumori: ecco la causa di migliaia di diagnosi di cancro, è una vera e propria epidemia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Ben il 20% delle diagnosi di cancro è causato dalla sedentarietà. E’ un’epidemia a tutti gli effetti, dovuta all’inattività fisica, con conseguenze disastrose visto che il 31,6% della popolazione è in sovrappeso e il 10,9% obeso. Sarebbero sufficienti 150 minuti alla settimana di moderata attività fisica per ridurre in maniera significativa il numero dei nuovi casi di cancro in Italia, ma i corretti stili di vita devono essere seguiti fin da giovanissimi. Diventa fondamentale, in quest’ottica, il ruolo dell’educazione alla salute per i ragazzi e adolescenti. Per questo la Fondazione “Insieme contro il cancro” e la Federazione Italiana Canottaggio, siglano un protocollo d’intesa per la promozione del progetto “Allenatore Alleato di Salute”, che si pone l’obiettivo di alfabetizzare gli allenatori perché insegnino, non ... meteoweb.eu

