Tornano i tram a Napoli e con loro anche i disagi per gli utenti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Era stata effettuata solo venerdì scorso la corsa inaugurale per il gran ritorno della linea tramviaria a Napoli che collega piazza Municipio con il quartiere Poggioreale. Nella giornata di ieri sono arrivati però anche i primi disagi per gli utenti. Arriva così il primo stop per gli otto Sirio rimasti anni nel deposito Anm di San Giovanni a Teduccio a Napoli Est. Nonostante le numerose revisioni accurate in questi ultimi anni ciò non ha impedito che si registrassero di già le prime problematiche sui mezzi di strada. Dei quattro tram in funzione nella giornata di ieri, ben due si sono fermati per un guasto durante l’ora di pranzo, mentre in serata ne è rimasto soltanto uno per effettuare il turno notturno fino mezzanotte. Solo qualche giorno fa i responsabili Anm insieme a una sfilza di personalità delle istituzioni napoletane promettevano frequenze ... anteprima24

Notiziedi_it : Tram, tornano le corse sulla tratta Poggioreale-Municipio - corrmezzogiorno : #Napoli Torna il tram, ma solo su tratta da Poggioreale a Municipio Foto -