The Last of Us Part 2 su PS4 vietato ai minori: sesso e nudità da Naughty Dog (Di lunedì 3 febbraio 2020) Si scrive The Last of Us Part 2, si legge prossimo preannunciato capolavoro a marchio Naughty Dog. Un titolo, il secondo capitolo delle disavventure post apocalittiche di Joel e Ellie, attesissimo non solo dai possessori di una PlayStation 4 o di una più potente PlayStation 4 Pro, ma un po' da tutto il popolo di appassionati videogiocatori. Il motivo è da ricercarsi non solo nell'indiscutibile qualità narrativa e di gameplay del primo episodio, ma anche nelle promesse fatte dallo stesso team di sviluppo, che vuole regalare a fan vecchi e nuovi il suo progetto più ambizioso e curato. Uno di quelli che valgono l'acquisto della stessa console su cui gira. https://youtu.be/II5UsqP2JAk Sarà per questo che la data di uscita ufficiale è slittata di qualche mese rispetto ai piani iniziali, fissando la release di The Last of Us Part 2 al 29 maggio del 2020, per una primavera all'insegna ... optimaitalia

astro_luca : My favourite picture of last Saturday’s EVA, so symbolic: that wrench saved the day – and AMS! La mia foto prefer… - OptiMagazine : #TheLastofUs2 su #PS4 vietato ai minori: sesso e nudità da Naughty Dog - swnarutobot : episode viii - the last minato (2017) -