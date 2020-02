Texas,sparatoria all'università:2 morti

sparatoria in una residenza di una università nel Texas, negli Stati Uniti. Si tratta della Texas A&M University di Commerce, una località a un centinaio di chilometri da Dallas. La sparatoria è avvenuta nell'ingresso del Pride Rock, una palazzina a tre piani dove si trovano i dormitori delle matricole. Tutte le lezioni sono state cancellate. La polizia è sul campus. Ignoti movente e circostanze.(Di lunedì 3 febbraio 2020) Due persone sono state uccise e una terza persona ferita in unain una residenza di unanel, negli Stati Uniti. Si tratta dellaA&M University di Commerce, una località a un centinaio di chilometri da Dallas. Laè avvenuta nell'ingresso del Pride Rock, una palazzina a tre piani dove si trovano i dormitori delle matricole. Tutte le lezioni sono state cancellate. La polizia è sul campus. Ignoti movente e circostanze.(Di lunedì 3 febbraio 2020)

