'Switch traballa sul confine del diventare obsoleto' (Di lunedì 3 febbraio 2020) Solo pochi giorni fa vi abbiamo parlato degli incredibili dati di vendita di Switch, dei dati che ci mettevano di fronte a una console che non aveva superato semplicemente il traguardo di 50 milioni di unità vendute ma che lo ha fatto mantenendo un andamento stupefacente e assolutamente da sottolineare. Tuttavia, con la next-gen di Microsoft e Sony sempre più vicina, in molti si aspettano una risposta di qualche tipo da parte di Nintendo.Tutti i rumor spingevano verso l'annuncio di uno Switch Pro nel corso di quest'anno ma il presidente della grande N, Shuntaro Furukawa, ha negato ogni voce in merito gettando ulteriore benzina sul fuoco di coloro che vedono la compagnia decisamente troppo indietro dal punto di vista tecnico.Da ormai diversi anni Nintendo sta "combattendo" una battaglia diversa da quella di PlayStation e Xbox e sin dall'annuncio di Switch in molti sottolineavano una ... eurogamer

