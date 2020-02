Sky: Mancini stasera al Marassi per osservare Di Lorenzo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Arriva da Sky Sport la presenza di un ospite particolare questa sera sugli spalti del Marassi per assistere a Sampdoria Napoli,. Ci sarà infatti il ct della Nazionale Roberto Mancini che osserverà alcuni calciatori in vista dell’Europeo. Tra gli osservati speciali Di Lorenzo e Meret per il Napoli L'articolo Sky: Mancini stasera al Marassi per osservare Di Lorenzo ilNapolista. ilnapolista

