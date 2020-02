Privacy, Soro: “Su certificazioni verso definizione criteri per Stati” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “Si è messa in moto la macchina, il board ha cominciato a definire i criteri attraverso i quali le autorità nazionali potranno, o direttamente, o attraverso i soggetti accreditati, certificare”. Lo ha detto all’Adnkronos Antonello Soro, presidente Autorità garante per la protezione dei dati personali, a margine del dibattito ‘La certificazione ai sensi del Gdpr’ a due anni dall’attuazione del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, a Palazzo Montecitorio presso la Sala della Regina. Soro ha aggiunto: “Siamo ancora in tempo utile per evitare che attraverso iniziative individuali dei singoli Stati possa mettersi in campo una nuova frammentazione di una parte non marginale del processo di attuazione del regolamento europeo”.“Un po’ di ritardo sulle certificazioni – ... calcioweb.eu

