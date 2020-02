Non è l’Arena, Massimo Giletti chiede a Maria Elena Boschi di leggere il testo di Junior Cally ma lei si rifiuta: “E’ vergognoso” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Maria Elena Boschi è stata ospite di Massimo Giletti nella puntata di Non e l’Arena di domenica 2 febbraio e, tra i vari argomenti, si è parlato anche del Festival di Sanremo che inizierà domani, in particolare delle polemiche che riguardano il rapper Junior Cally. Così, il conduttore ha chiesto all’ex ministra di leggere il testo di “strega”, il brano del 2017 finito nel mirino perché considerato sessista e incitante alla violenza contro le donne, ma lei si è rifiutata. “Ho letto il testo, non lo conoscevo, è vergognoso – ha detto Maria Elena Boschi -. Non lo leggo, chi lo vuole ascoltare lo può trovare ovunque, è facile, non è che voglia fare la censura di un cantante che chiunque può raggiungere. Però sono parole che fanno male a casa a chi le ascolta, se c’è qualcuno che ha subito una violenza”. Massimo Giletti ha provato a rilanciare, ma lei è stata ... ilfattoquotidiano

