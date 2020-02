Nicolai provoca Javier ad Amici: “Falso, come un topo”, Valentin lo blocca (Di lunedì 3 febbraio 2020) Amici 19, è scontro tra Nicolai e Javier in sala relax: il cubano non è d’accordo con la maglia verde del nuovo arrivato Nicolai e Javier ad Amici hanno avuto un forte scontro, anche se bisogna dire che ad alzare i toni del confronto è stato il nuovo arrivato. Nicolai Gorodiski non sta conquistando l’affetto … L'articolo Nicolai provoca Javier ad Amici: “Falso, come un topo”, Valentin lo blocca proviene da Gossip e Tv. gossipetv

LoveYou3000__ : RT @JustGo___: Sto guardando il daytime... ma sto Nicolai sta bene? Ma provoca Javier perché sa che non può reagire per quello che è succes… - JustGo___ : Sto guardando il daytime... ma sto Nicolai sta bene? Ma provoca Javier perché sa che non può reagire per quello che… - VastarelliNanni : RT @iridsecents: nicolai provoca javier per farlo sbottare e fargli perdere quella seconda possibilità che i professori gli hanno dato, e j… -