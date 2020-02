**Mafia: Di Matteo (Csm), 'su stragi imbarazzante riunione Dda su Berlusconi e Dell'Utri'** (Di lunedì 3 febbraio 2020) Caltanissetta, 3 feb. (Adnkronos) - "Resistenze o no, io e i colleghi siamo andati avanti per la nostra strada. Sulle indagini su Contrada e la eventuale presenza di personaggi dei servizi nessuno mi disse mai nulla. Le indagini le facevamo noi e nessuno mi pose mai un freno. Per quanto riguarda inv liberoquotidiano

fattoquotidiano : DEPISTAGGIO VIA D'AMELIO L’ex pm Nino Di Matteo depone al processo: “Quella di via d’Amelio non è solo una strage d… - SkyTG24 : Borsellino, l’ex pm Di Matteo: “Non fu strage solo di mafia” - PaolaTacconi : RT @Virus1979C: Depistaggio via D’Amelio, Nino Di Matteo: “Non fu solo strage di mafia. L’agenda rossa di Borsellino non è sparita per mano… -