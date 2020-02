L'ultimo viaggio di Mattia partito da Cesenatico per scoprire l'Australia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tiziana Paolocci Il 24enne è caduto in uno strapiombo delle Blue Mountains. Era scomparso da tre giorni Gli ultimi sms al papà. Poi il silenzio. Mattia Fiaschini, 24 anni, è morto in Australia, dove era andato alla ricerca del suo futuro, lasciandosi alle spalle Cesenatico. Dopo giorni di angoscia il cadavere dell'escursionista italiano, di cui non si avevano più notizie da mercoledì scorso, è stato individuato ieri in un crepaccio ai piedi delle Blue Mountains. A dare la notizia è stata la polizia dello Stato Australiano del New South Wales in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Mattia aveva abbracciato il sogno che spinge altri diecimila giovani italiani ogni anno a lasciare il Belpaese per raggiungere l'Australia con il visto vacanza-lavoro, che permette loro di restare almeno un anno in quel continente. Il ragazzo, che si era diplomato al liceo scientifico ... ilgiornale

