Imprese: Fondosviluppo stanzia 1 mln per cooperative comunità E. Romagna (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – Non si ferma l’impegno di Confcooperative per la promozione delle cooperative di comunità, Imprese costituite da cittadini auto-organizzati per favorire lo sviluppo delle comunità locali contrastando l’abbandono e lo spopolamento delle aree più marginali. Dopo il primo bando da mezzo milione di euro lanciato nel 2018, Fondosviluppo (il fondo mutualistico nazionale di Confcooperative alimentato con il 3% degli utili di tutte le cooperative associate) raddoppia e stanzia 1 milione di euro per cooperative di comunità neocostituite, già attive o riunite in consorzi.“Un investimento finalizzato a sostenere il ruolo delle cooperative, sentinelle del territorio, capaci di intercettare, più di ogni altra impresa, i bisogni delle comunità”, commenta il presidente di Confcooperative Emilia Romagna Francesco Milza. “Dove lo Stato ... calcioweb.eu

