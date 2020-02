"Il Pd si sta grillizzando perché non ha identità", dice Calenda (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Il Pd parla il linguaggio dei Cinque stelle, e attua i provvedimenti dei Cinque stelle. E la cosa paradossale è che lo fa proprio mentre il partito grillino crolla e si disfa”. In un'intervista a Il Giornale il fondatore e leader della neonata Azione, Carlo Calenda, sostiene che i dem sono al traino dei 5 Stelle, perché nella realtà da un lato il Pd “ha sempre avuto dentro alcuni elementi dell'armamentario culturale grillino, dal giustizialismo alla diffidenza verso le imprese e dall'altro perché la sua strategia “è quella di abbracciarli per poterne assorbire i voti”. Ma il risultato per il Pd è il rischio di “grrllizzarsi”. Il paradosso tra il Conte1 e il Conte2, per Calenda, è che allora “la Lega era molto meno forte, ma il governo sembrava guidato da Salvini”, ora invece “il M5s è debolissimo ma il governo sembra guidato da loro”. Quanto al premier, secondo il leader di Azione, ... agi

fisco24_info : 'Il Pd si sta grillizzando perché non ha identità', dice Calenda : “Il Pd parla il linguaggio dei Cinque stelle, e… - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: 'Il Pd si sta grillizzando perché non ha identità', dice Calenda - mirko60036887 : RT @Agenzia_Italia: 'Il Pd si sta grillizzando perché non ha identità', dice Calenda -