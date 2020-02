Il coronavirus minaccia l’economia cinese. Ma i rischi sembrano limitati (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il coronavirus mette a rischio il PIL della Cina ma non dovrebbe causare una recessione a livello globale. L’analisi della situazione. L’economia mondiale continua a guardare alla Cina temendo un contraccolpo legato al coronavirus. L’isolamento del paese ha avuto evidentemente delle conseguenze sul territorio cinese. Molte aziende hanno bloccato la produzione e chiuso i negozi, frenando i conti della Cina. coronavirus, crisi economica cinese La crisi è confermata dall’andamento della Borsa. Quella di Hong Kong e quella di Shangai hanno fatto registrare un crollo verticale al momento della riapertura in seguito al Capodanno cinese. Gli investitori di fatto non hanno fiducia. E le conseguenze sono tutte economiche. E negative. Crolla la vendita del petrolio Spicca il dato sulla vendita del petrolio, che ha fatto registrare un tracollo ... newsmondo

coldiretti : #coronavirus, #Coldiretti: minaccia record cibo Made in Italy in Cina. A rischio 460 mln di export tricolore, vino… - Capezzone : Tra il #coronavirus e gli #involtiniprimavera non so quale sia la minaccia più temibile. - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 dritto al punto: il #proporzionale come il #coronavirus -