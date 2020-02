Gli stati devono iniziare a riconoscere i “rifugiati climatici”? (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite si aspetta che gli stati rivedano le politiche interne sull’immigrazione”. È questa l’opinione di Yuval Shany, preside della facoltà di legge all’Università ebraica di Gerusalemme e vicepresidente del Comitato Onu per i diritti umani, che nei giorni scorsi si è pronunciato rispetto alla causa del cittadino di Kiribati, Ioane Teitiota, sulla “necessità di nuovi standard legislativi in grado di facilitare future richieste di asilo da parte dei rifugiati climatici”. La storia di Ioane Teitiota, sebbene lontanissima geograficamente – l’arcipelago indonesiano di Kiribati è a circa ventiquattrore di volo da noi – è esemplare sotto molti aspetti. Nel 2007 Teitiota è emigrato in Nuova Zelanda assieme alla moglie, dalla quale ha poi avuto tre figli, e qui, pur rimanendo disoccupato diverse volte, è riuscito comunque a vivere. Nel 2011, ... wired

c_appendino : La Politica si fa con gli argomenti: siamo sempre stati disponibili ad ascoltare ma mai accetteremo intimidazioni,… - chetempochefa : 'In Cina la situazione è ancora molto grave: ci sono stati 304 morti, 45 solo nelle ultime 24 ore. Più di 2000 pers… - Ferraresi_V : Carceri, in arrivo nuovi posti detentivi e maggiore sicurezza. Sono stati stanziati quasi 350 mln di euro per l’edi… -