Gli incendi in California secondo Ron Howard: “Raccontare la storia di Paradise è un dovere” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Park City (Utah) – “La loro città fu distrutta, ma la speranza rimase”. Il Paradiso in fiamme di Ron Howard ha la puzza di cenere e gas del Chicago Fire Department in Fuoco assassino, la spinta del manometro del turbo nelle gare di Rush e il suono dell’esplosione del serbatoio d’ossigeno in Apollo 13. Per l’ex Richie Cunningham della serie Happy Days, regista premio Oscar di A Beautiful Mind, il fuoco è cinema. Ed ora diventa una questione personale. Durante la strage per gli incendi in California nel novembre 2018, Paradise, 27mila abitanti, fu la cittadina più colpita. “Una distruzione catastrofica”, aveva commentato Donald Trump su Twitter, prima di una visita lampo e una stretta di mano a Jerry Brown, Governatore uscente della California. Il Presidente aveva riconosciuto, per la prima volta, il legame tra focolai e riscaldamento globale. “Perché ho scelto di raccontare ciò che ... wired

sara_montefiori : RT @lazampa: Strage di koala in una piantagione nel sud dell’Australia, ma gli incendi non c’entrano @fulviocerutti - OrioliPaolo : RT @Giulio_Firenze: Ripartono gli incendi in Australia. Purtroppo siamo nel clou dell'estate. - bbeghella : RT @Animal_Genocide: Strage di #koala in una piantagione nel sud dell’#Australia. Gli alberi di eucalipto, di cui i koala si nutrono, sono… -