Festival di Sanremo, Amadeus replica alle polemiche: “Non mi hanno colpito” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020 conferenza stampa, Amadeus sulle polemiche: “Non mi hanno colpito” Alla vigilia del Festival di Sanremo 2020, Amadeus ha fornito ulteriori dettagli sulla manifestazione nel corso della conferenza stampa di lunedì 3 febbraio. Occasione questa per replicare anche alle numerose polemiche che lo hanno travolto nelle ultime settimane per alcune dichiarazioni e scelte sui cantanti. Incalzato dalle domande dei giornalisti, il conduttore di Sanremo ha dichiarato che era già cosciente delle polemiche che fanno parte di ogni Festival, “ma quando hai la coscienza a posto non c’è molto da aggiungere”. Amadeus, poi, ha dichiarato: “Le polemiche che mi sono state rivolte non mi hanno colpito perchè so che quello che ho detto, l’ho fatto per mancare di rispetto a nessuno”. Dalla Rai il direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus ha ... lanostratv

