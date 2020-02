Da Maldini a Stankovic: la terza generazione scende in campo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Con il debutto di Daniel Maldini in Milan-Verona e la prima panchina con i 'grandi' di Filip Stankovic in Udinese-Inter, i tifosi italiani hanno preso confidenza con quelli che probabilmente saranno tra i futuri protagonisti del nostro calcio. Il tutto dopo aver visto giocare i loro nonni e i loro padri. fanpage

