Coronavirus, le vittime salgono a 361 Crollano le borse cinesi (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nel mondo sono 17 mila casi accertati, i guariti 443. Avviato il rimpatrio di 57 italiani. L’Oms: «Nelle ultime 24 ore non ci sono stati casi in nuovi Paesi» corriere

chetempochefa : 'Il #Coronavirus sta generando il panico in Occidente. Siamo tutti ovviamente preoccupati, ma vale la pena ricordar… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, sale a 360 il bilancio delle vittime in Cina #coronavirus - dellorco85 : Statistiche: ieri in Ue fortunatamente ZERO vittime da #Coronavirus; nella sola giornata di ieri sulle strade Ue ci… -