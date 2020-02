Calendario sport invernali 3-9 febbraio: programma, orari e tv di tutte le gare (Di lunedì 3 febbraio 2020) Una nuova settimana appassionante per gli sport invernali (3-9 febbraio) sta per cominciare. Fari puntati sulla Coppa del Mondo di sci alpino: gli uomini gareggeranno sulle nevi di Chamonix (Francia) in uno slalom e in un parallelo tra sabato 8 e domenica 9 febbraio; le donne invece saranno impegnate a Garmisch (Germania) per una discesa e un superG negli stessi giorni citati precedentemente. Tornerà in scesa lo sci di fondo con una sprint in tecnica classica le prove sulla massima distanza di 30 km per le donne e 50 km per gli uomini in tecnica libera a Falun (Svezia). Attenzioni particolari poi la meriteranno le tappe di Coppa del Mondo a Calgary (Canada), per lo speed skating, e a Dresda (Germania), per lo short track, senza dimenticare il Four Continents 2020 di pattinaggio artistico. Di seguito il programma: Calendario sport invernali 3-9 febbraio: programma E orari SCI ALPINO Lun. ... oasport

OA_Sport : Calendario sport invernali 3-9 febbraio: programma, orari e tv di tutte le gare - buzten10 : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 23^ giornata - TommyTh59496862 : Serie A, il calendario del prossimo turno: la 23^ giornata -