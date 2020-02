Bossi attacca la linea di Salvini: “Con il nazionalismo si perde” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Senatùr torna ad attaccare la linea di Salvini e la svolta nazionalista e sovranista della Lega. Lo fa sulle colonne di Repubblica in un’intervista concessa a Gad Lerner . “Nell’Italia meridionale l’elettorato si divide per clientele, come facciamo a credere che la Lega nazionalista diventi primo partito del Sud? E’ stato un errore provarci” incalza il fondatore della Lega, che argomenta come la svolta sovranista voluta da Salvini rischia di vfare perdere al partito il suo vero baricentro che si trova a nord del Po’. dove comincia a vedere già i primi segni di disaffezione da parte dell’elettorato. Riguardo alla svolta europea che vede il Carroccio allineato con La Lepen, Orban e il gruppo di estrema destra del Parlamento europeo, Bossi ha le idee chiare (e non sono tenere) per quanto riguarda l’imprinting che Matteo Salvini sta ... giornalettismo

