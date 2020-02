Bologna, sei operatori aggrediti in ospedale da senzatetto straniero (Di lunedì 3 febbraio 2020) Federico Garau Il romeno, un clochard già noto alle forze dell'ordine locali, non era nuovo ad episodi del genere: l'azienda ospedaliero-universitaria di Bologna sporgerà formale denuncia nei suoi confronti Arriva da Bologna la notizia dell'ennesimo caso di violenza compiuto ai danni degli operatori in servizio all'interno di una struttura sanitaria, sei dei quali sono rimasti feriti. Si tratta, per la precisione di quattro infermieri, un medico ed una guardia giurata, aggrediti mentre svolgevano le proprie mansioni durante l'orario notturno al pronto soccorso del Policlinico Sant'Orsola Malpighi. A finire dietro le sbarre, almeno per il momento, è il principale responsabile, vale a dire un senzatetto di nazionalità romena di 63 anni con una lunga lista di precedenti di polizia alle spalle. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, lo straniero sarebbe giunto nell'area ... ilgiornale

