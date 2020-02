BoB, Best Of Barone: Frate Alessandro e il misticismo fanno tappa da Red Ronnie (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella seconda clip del BoB, Best Of Barone scopriamo Frate Alessandro, religioso appassionato di musica nonché cantante, che durante la puntata del 20 dicembre del Barone Rosso di Red Ronnie ha portato la sua arte e la sua vocazione al servizio del format di cui Optimagazine è media partner. Red Ronnie e Frate Alessandro si sono incontrati ad Assisi, quando il Frate ha accompagnato il conduttore durante la visita alla Basilica di Santa Maria degli Angeli dove ancora si trova la cappelletta nella quale pregava San Francesco e dove il santo fondò il suo ordine. Red Ronnie mostra le immagini della sua visita. In studio è presente leader della Lega Matteo Salvini, che sottolinea la grande aria di fede che si respira in Umbria. Frate Alessandro afferma che la Basilica registra l'afflusso di circa 6 milioni di pellegrini all'anno. A quel punto Salvini ricorda Frate Cionfoli, che ... optimaitalia

OptiMagazine : BoB, Best Of Barone: la rivincita di #AlessiaGerardi nel format di @RedRonnie - an12frnc : RT @OptiMagazine: BoB, Best Of Barone: @FriarAlessandro e il misticismo fanno tappa da @RedRonnie - OptiMagazine : BoB, Best Of Barone: @FriarAlessandro e il misticismo fanno tappa da @RedRonnie -