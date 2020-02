ZACCAGNI: «Siamo stati bravi a rimanere compatti» – VIDEO (Di domenica 2 febbraio 2020) Mattia ZACCAGNI ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato a San Siro contro il Milan. Le parole del gialloblù (-Dal nostro inviato, Mario Labate) Mattia ZACCAGNI, autore di una bella prova, ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato contro il Milan a San Siro. Ecco le parole del gialloblù. «Secondo me è un risultato giusto. Potevamo vincerla così come perderla, Siamo riusciti a rimanere compatti e abbiamo portato a casa questo punto importante». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

