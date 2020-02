VIDEO Sofia Goggia è seconda a Rosa Khutor in superG! Grande prova della bergamasca (Di domenica 2 febbraio 2020) Strepitosa prova dell’Italia sulle nevi russe di Rosa Khutor, nel superG valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. Federica Brignone è super e dà seguito a una stagione semplicemente strepitosa per lei, regalando l’ennesima perla dell’annata. Un riscontro strepitoso per la squadra italiana, visto il secondo posto di Sofia Goggia a 20 centesimi dalla vetta, a precedere la svizzera Haehlen (+0.34). Di seguito il VIDEO della prestazione solida della bergamasca: VIDEO Sofia Goggia è seconda a Rosa Khutor in superG! Grande prova della bergamasca CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DELLO SCI ALPINO giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Valerio ... oasport

IGT_official : Sofia senza dire una parola ha dato voce a chi purtroppo non ne ha più una! ?? #IGT - OA_Sport : VIDEO Sofia Goggia è seconda a Rosa Khutor in superG! Grande prova della bergamasca - Sofia_Ye_S : RT @catlatorre: “Schifosi sudici andate a tossire A CASA VOSTRA”. “Ci infettate tutto”. “Fate schifo pezzi di m***a”. Tutta la psicosi ra… -