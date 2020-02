Ultime Notizie Roma del 02-02-2020 ore 16:10 (Di domenica 2 febbraio 2020) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il virus è stato isolato all’ospedale Spallanzani di Roma significa molte opportunità di poterlo studiare capire di verificare meglio cosa si può fare per bloccarne la diffusione ha detto il ministro speranza ci saranno a disposizione della comunità internazionale si aprono spazi per nuovi test di diagnosi e vacci l’Italia diventa riferimento per questa ricerca ha detto il direttore scientifico dell’Istituto Ippolito copia cinese ricoverata in condizioni discrete entrambi con polmonite virale le 20 persone entrato in contatto con la doppia sono in buone condizioni è partito dall’Italia il volo militare che li porterà a casa 60 connazionali dawan domani mattina saranno a Pratica di Mare di unità la task force del Ministero della Salute il punto sui controlli e misure per porti ... romadailynews

