Trieste-Dinamo Sassari oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di domenica 2 febbraio 2020) Giornata curiosa, la ventunesima della Serie A 2019-2020, perché se ieri si sono affrontate Virtus Bologna e Pesaro, prima e ultima, quest’oggi, all’Allianz Dome (nome commerciale del PalaRubini), la penultima della classifica, Trieste, fronteggia la Dinamo Sassari, seconda della graduatoria. All’andata, però, l’esito fu molto diverso da quello che ci si sarebbe immaginato: arrivò infatti il successo della formazione di coach Eugenio Dalmasson al PalaSerradimigni per 59-65, in una delle uscite meno convincenti degli uomini di Gianmarco Pozzecco. In quel mezzogiorno sardo grande protagonista fu Dequan Jones, autore di 22 punti. Rispetto ad allora sono cambiati anche i roster, con il Banco che non ha più Jamel McLean, sostituito da Dwight Coleby, mentre in quota Allianz sono andati via tanto Arturs Strautins quanto Ben Elmore, entrambi in A2 (l’uno a Udine, ... oasport

ignazione : Check out this article: Dinamo, Casalone: 'A Trieste per tornare alla vittoria in campionato' - - AlguerIT : SASSARI Basket: la Dinamo sfida Trieste - vivere_sardegna : Dinamo,riscatto in campionato da Trieste -