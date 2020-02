Torino, incontro in spogliatoio terminato. Cairo nervoso (Di domenica 2 febbraio 2020) Termina il faccia a faccia fra i giocatori, Mazzarri e la dirigenza: ecco il report della situazione legata al Torino dopo il 4-0 a Lecce Si è concluso da pochi minuti l’incontro chiarificatore nello spogliatoio del Torino allo Stadio Via del Mare. Presenti i giocatori, Walter Mazzarri, il presidente Urbano Cairo e alcuni membri della dirigenza, fra cui il ds Bava. Due gli elementi più indicativi della situazione bollente in casa granata: il volto cupo del patron Cairo al momento dell’uscita dal luogo del faccia a faccia; la decisione di annullare la conferenza stampa post-gara di Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

