Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.1 nei pressi di Catanzaro (Di domenica 2 febbraio 2020) Attimi di paura in Calabria, dove poco dopo le 20:20 del 2 febbraio una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter ha colpito il centro abitato di Albi, in provincia di Catanzaro. Secondo i ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma si è scatenato a circa 5 chilometri a nord del comune calabrese, mentre l’ipocentro della scossa è situato a 6 chilometri di profondità. AL momento le autorità locali non segnalano la presenza di danni o feriti nei pressi dell’epicentro. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 3.1 ore 20:24 IT del 02-02-2020 a 5 km N Albi (CZ) Prof=6Km #INGV 23859661 https://t.co/EUZ5fuLMMN — INGVterremoti (@INGVterremoti) February 2, 2020 notizie

