Paola Marella, “In un anno mi sono sottoposta a 6 interventi”, la lotta contro il tumore (Di domenica 2 febbraio 2020) La conduttrice e agente immobiliare Paola Marella in un anno ha subito 6 interventi, ma ha vinto la sua battaglia contro il tumore Riservata e donna di gran classe, la conduttrice e agente immobiliare Paola Marella ha deciso di lanciare un messaggio alle donne che lottano contro il tumore. Prima di quella foto pubblicata su Instagram nessuno sapeva che Paola aveva avuto un tumore, o perlomeno non lo sapevano i suoi follower. Nello scatto in costume da bagno appare bella e sorridente, in forma smagliante, tuttavia qualcuno notò la cicatrice sul seno. Nel momento in cui aveva postato la foto la Marella non aveva riflettuto che potesse accadere, era solo felice di quel momento sereno con la famiglia. A quel punto non poteva non rispondere e Paola lo ha fatto, mettendo in evidenza che ha dovuto sopportare tanto prima di potersi considerare fuori pericolo. Ha voluto rimarcare con forza che ... kontrokultura

