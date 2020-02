Pallamano: Conversano vince e consolida il primato nella Serie A maschile, Pressano supera la Ego Siena (Di domenica 2 febbraio 2020) Va in archivio la sedicesima giornata della Serie A di Pallamano maschile 2020, e lo fa nel segno, ancora una volta, del Conversano, capace di sconfiggere il Trieste al Pala Chiarbola in un vero e proprio derby d’Italia, per 31-30, al termine di una partita molto difficile, e risolta solamente nelle battute finali. Alessandro Fusina supera invece il proprio passato, con il suo Pressano che piega la Ego Siena per 27-22, facendo raggiungere i toscani al secondo posto dal Bolzano, vittorioso 26-25 nel derby altoatesino contro il Brixen. Regge a fatica il passo il Cassano Magnago, giustiziere 24-23 della Mfoods Carburex Gaeta, mentre la Raimond Sassari inguaia la Metelli Cologne, superandola per 34-25. Fuochi d’artificio tra Alperia Merano e Fondi, in una sfida culminata sul 28-28, con il quadro chiuso dal – dell’Eppan sulla Junior Fasano nel posticipo. I risultati ... oasport

