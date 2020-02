Milan Verona, esordio in Serie A per Daniel Maldini (Di domenica 2 febbraio 2020) Nei minuti finali di Milan-Hellas Verona ha esordito Daniel Maldini, figlio di Paolo attuale dirigente rossonero Nei minuti finali di Milan-Hellas Verona, Daniel Maldini ha fatto il suo esordio ufficiale in Serie A. Il figlio dell’indimenticabile capitano rossonero e attuale dirigente del Diavolo, ha preso il posto di Castillejo. Il suo ingresso non ha portato alla vittoria del Milan contro gli scaligeri. Pioli gli ha concesso pochi minuti ma che, siamo sicuri, non dimenticherà mai. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AntoVitiello : Milan in ritiro alla vigilia della sfida al Verona. Le immagini dei giocatori che arrivano in hotel @MilanNewsit… - AntoVitiello : Convocati #Milan per la sfida al Verona: assenti #Ibrahimovic #Kjaer #Krunic + Bennacer (squalifica) Prima convocaz… - GoalItalia : Anche un affaticamento a un polpaccio per Ibrahimovic, che dovrebbe saltare Milan-Verona ? -