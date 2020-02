LIVE Sci alpino, Gigante Garmisch 2020 in DIRETTA. Pinturault trionfa e avvicina uno spento Kristoffersen in Coppa. Maurberger 15mo: migliore degli azzurri (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SECONDA MANCHE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LA DOPPIETTA BRIGNONE-GOGGIA A ROSA KHUTOR 14.25: Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime gare di sci alpino, buona domenica a tutti! 14.22: Maurberger è il migliore degli italiani, 15mo e protagonista di una grande rimonta con il miglior tempo della seconda manche.Questo il risultato degli azzurri: 15 MAURBERGER Simon ITA 2:04.78 +1.68 18 DE ALIPRANDINI Luca ITA 2:04.87 +1.77 24 TONETTI Riccardo ITA 2:05.16 +2.06 27 BORSOTTI Giovanni ITA 2:05.43 +2.33 30 SORIO Daniele ITA 2:05.71 +2.61 14.19. Questa la classifica finale del Gigante di Garmisch: 1 Pinturault Alexis FRA 2:03.10 2 MEILLARD Loic SUI 2:03.26 +0.16 3 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 2:03.34 +0.24 4 ZUBCIC Filip CRO 2:03.45 +0.35 5 KRANJEC Zan SLO 2:03.62 +0.52 6 KILDE Aleksander Aamodt NOR 2:03.64 ... oasport

