Il fratello della cantante pop Nicki Minaj è stato arrestato per abusi sessuali su una bambina (Di domenica 2 febbraio 2020) Jelani Maraj, fratello di Nicki Minaj, è stato condannato a 25 anni di carcere per abusi sessuali sulla figliastra Il fratello della cantante pop Nicki Minaj, Jelani Maraj, dovrà scontare 25 anni di carcere per aver abusato sessualmente della figliastra. Gli stupri sulla bambina sono avvenuti nel 2015, quando il fratello della popstar ha ripetutamente abusato della 11enne. Quello stesso anno la piccola lo ha accusato e ha portato le testimonianze che hanno provato le violenze subite. La sentenza è stata pronunciata lunedì 27 gennaio e la notizia della condanna di Maraj è stata data dal sito Radar.Online. La vicenda giudiziaria ha avuto inizio nel 2015, anno in cui sono accaduti i fatti di violenza sessuale, ma la condanna è stata data solo ora. A dare la sentenza è stato il giudice Robert McDonald, che ha dato la massima pena, ovvero 25 anni, per il reato di stupro. Jelani Maraj ha ... kontrokultura

