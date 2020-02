Doppietta azzurra in SuperG donne. Vince Brignone, seconda Goggia (Di domenica 2 febbraio 2020) Super Federica Brignone, prima in 1`25"33 con 20 centesimi di vantaggio sulla compagna di squadra Sofia Goggia nel SuperG di Rosa Khutor, in Russia, dopo due giorni di nevicate e gare cancellate. Per la Brignone è il 14° successo in carriera, il quarto della stagione, è un altro passo di avvicinamento verso Mikaela Shiffrin, che come la Vlhova aveva deciso di non partecipare alla trasferta russa e che ora guida la classifica generale con 270 punti sull`azzurra. La Brignone ha disputato una gara all'attacco recuperando con un finale irresistibile un errore poco dopo la metà del tracciato. Sofia Goggia, in vantaggio fino all`ultimo intermedio, si è dovuta arrendere. Per Sofia è il ritorno sul podio dopo il successo di St. Moritz (SuperG, proprio davanti a Fede).La top ten prosegue con il quarto posto di Corinne Suter, quinta l'austriaca Stephanie Venier, sesta la svizzera Lara Gut ... ilfogliettone

