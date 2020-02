Donna travolta da un bob a Pordenone: ricoverata in gravi condizioni (Di domenica 2 febbraio 2020) Tragedia a Piancavallo, in provincia di Pordenone, dove una Donna è attualmente ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un bob a due lungo le piste da sci della località friulana. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 2 febbraio mentre la Donna, una 40enne di Pordenone, stava aspettando i propri figli nei pressi di Nevelandia, il parco giochi sulla neve per bambini. Donna travolta da un bob a Pordenone Stando a quanto appurato dai rilievi svolti dalle forze dell’ordine, la Donna sarebbe stata in attesa dei propri figli lungo la pista quando un bob con a bordo due 14enne l’avrebbe presa in pieno, ferendola gravemente. La Donna peraltro era situata a fine pista, in una zona della struttura vietata a persone sprovviste di bob, slittini o attrezzatura da sci. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Nucleo piste di Aviano ... notizie

