Coronavirus: cancellato Gran Premio di Formula E in Cina (Di domenica 2 febbraio 2020) Il Gran Premio di Cina di Formula E, previsto il 21 marzo a Sanya, è stato cancellato, nel tentativo di arginare l’epidemia di Coronavirus: la decisione è dovuta alla “continua diffusione del Coronavirus“, hanno spiegato gli organizzatori della Formula E in un comunicato, ed è seguita a “strette consultazioni” con le autorità di Sanya e della provincia dello Hainan, con la Fia (l’organismo dello sport automobilistico) e la Federazione cinese dello sport automobilistico.L'articolo Coronavirus: cancellato Gran Premio di Formula E in Cina Meteo Web. meteoweb.eu

MnJpsf1uk : RT @FormulaPassion: #FormulaE | Cancellato il #SanyaEPrix del 21 marzo - indignindigente : RT @Gazzetta_it: #Coronavirus: cancellato il GP di Cina a Sanya di #FormulaE - FormulaPassion : #FormulaE | Cancellato il #SanyaEPrix del 21 marzo -